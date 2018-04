Bachelet contra el Gobierno: Vía reglamento han buscado torcer los objetivos de las leyes

A un mes y medio de entregar la banda presidencial, Michelle Bachelet participó, este jueves, en una actividad pública, en la que respondió a preguntas de la prensa y criticó la manera en que el nuevo Gobierno ha intentado –sostuvo- "torcer" los objetivos de ciertas leyes aprobadas durante su administración, pero sin pasar por el Congreso: por la vía de los "reglamentos y otros" mecanismos.

"Ha habido algunas áreas en que, a través de reglamentos y otros, han buscado torcer el objetivo de algunos de los proyectos de ley que son hoy día ley", dijo Bachelet luego de participar en un acto de Comunidad Mujer: el lanzamiento del libro "Las niñas pueden", en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

"Yo espero, sin embargo, que este Gobierno no conculque ninguno de esos derechos que se había logrado conquistar", agregó la ex Mandataria, que también tuvo un mensaje para la oposición; que luce disgregada por estos días.

Ex pdta Bachelet reaparece previo a su acto de homenaje de este domingo @Cooperativa pic.twitter.com/a8zULXT2A1 — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 26 de abril de 2018

"Espero que la oposición sea, como siempre, democrática, respetuosa, pero que haga oír su voz cuando le parezca que algo no corresponde", señaló.

Su aparición de hoy antecede un homenaje que le realizará el domingo, a las 11:00 horas, el Partido Socialista y la "Alianza Progresista", donde tiene comprometida su presencia la presidenta interina de la DC, Myriam Verdugo.

PS reparte invitación a acto de homenaje a Bachelet. Asisten todos los partidos de la ex NM incluida DC @Cooperativa pic.twitter.com/ZzEHLUNXe7 — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 25 de abril de 2018

"He estado 20 días fuera de Chile, haciendo lo que me he comprometido: trabajar en el Partnership para la salud de mujeres, niños, niñas, adolescentes y recién nacidos, entonces, prácticamente, no he estado", comentó Bachelet al ser requerida por comentarios adicionales sobre la contingencia política.