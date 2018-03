Caso Caval: Corte Suprema aplazó revisión de sobreseimiento de Sebastián Dávalos

A contar de las 11:00 de la mañana de este miércoles se debía desarrollar en la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema la audiencia referente al recurso de queja interpuesto por la Fiscalía Regional de O'Higgins por el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos Bachelet en la arista madre del caso Caval, la que fue aplazada debido al retraso en la revisión de causas.

La citada acción legal está dirigida contra la terna de jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua que en enero pasado sobreseyeron a Dávalos Bachelet en la causa en que era investigado por violación de secreto, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y negociación incompatible.

En aquella oportunidad, el tribunal de alzada rancagüino criticó en duros términos el trabajo realizado por el Ministerio Público, ya que en más de dos años de investigación nunca tuvo antecedentes contra el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet para formalizarlo.

Al respecto, la fiscal Marcia Allendes apuntó que "este fallo del sobreseimiento definitivo del señor Dávalos debería ser revocado, entiende el Ministerio Público que los antecedentes que presentamos no dan la certeza, entiende el Ministerio Público también que en la resolución del sobreseimiento definitivo no se sobreseyó al señor Dávalos por hechos concretos, lo cual es contra la norma".

Críticas de Dávalos a la Fiscalía

Tras salir del máximo tribunal, Dávalos, quien acudió a la instancia acompañado de su abogado Carlos Fierro, se refirió a la situación que enfrentará el 28 de marzo, cuando la Fiscalía lo formalice por estafas en contra del empesario Gonzalo Vial Concha.

El ex director sociocultural de la Presidencia criticó que "para mi tranquilidad, toda vez que la investigación ya fue formalizada hace un año y medio, le queda muy poco y así no me va a tener la Fiscalía, nuevamente, tres años perdiendo el tiempo".

En tanto, el abogado Carlos Fierro afirmó que "la Fiscalía ha valorado superlativamente los testimonios del señor (Mauricio) Valero (socio de Natalia Compagnon), de manera errónea, desajustada a los propios antecedentes de la causa, toda vez que respecto de una sola declaración prestada por don Mauricio Valero decide construir una imputación en contra de mi representado".

Dávalos manifestó así su molestia luego que el Ministerio Público lo estuviera investigando durante tres años en la causa madre sin formalizarlo.