Dávalos criticó al Ministerio Público tras declarar por más de 4 horas ante fiscal Ayala

Sebastián Dávalos llegó este jueves hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente donde declaró durante cuatro horas frente al fiscal Alberto Ayala, a cargo de la investigación donde el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet acusa filtración de datos desde la carpeta investigativa del caso Caval.

En conversación con Cooperativa, Dávalos dijo que "básicamente vinimos hoy a declarar en dos causas distintas: Una como testigo y la otra como querellante".

"No voy a hablar de la de testigo porque vengo en esa calidad, pero en la de querellante es para que la Fiscalía, en este caso el fiscal Ayala, que es el que fue designado por el fiscal nacional para esta investigación, justamente investigue todos aquellos hechos relativos a filtración de información y otros similares, como la filmación de documentos que son de carácter privado y que podrían ser constitutivos de delito", detalló.

Dávalos agregó al respecto que "no corresponde que se filtre documentación, menos si está en una cadena de custodia. Eso demuestra que hay uno o más de un problema en un debido proceso".

"Sumado a lo anterior, no me parece que no se hayan investigado anteriormente varios hechos que podrían ser constitutivo de ilícito que además podrían eventualmente también venir desde la Fiscalía".

Sobre la diligencia de este viernes, el hijo de la ex Presidenta Bachelet dijo estar tranquilo afirmando que "no me voy a adelantar al fallo, yo tengo total y absoluta confianza de que nosotros no hemos hecho nada".

4 horas declaró Sebastián Dávalos ante fiscal Ayala en causa donde es querellante por supuesta filtración de antecedentes del Caso Caval. @Cooperativa pic.twitter.com/9fMAofWFt5 — rafael pardo (@rafadelagente) 10 de mayo de 2018

Este viernes se revisará una solicitud de sobreseimiento de Dávalos y su esposa Natalia Compagnon en la arista estafa del caso Caval.