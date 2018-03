Lagos Weber: "Los últimos episodios no fueron felices para el Gobierno de Bachelet"

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber reconoció que varios de los sucesos registrados al final del Gobierno de Michelle Bachelet "no fueron felices" y que, de algún modo, empañaron la valoración de la obra de la Mandataria.

En conversación con Lo que Queda del Día, el parlamentario mencionó la frustrada reconversión del penal de Punta Peuco -que el ex ministro Jaime Campos se negó a firmar-, la designación del ex fiscal de caso Caval Luis Toledo como notario y la mantención en su cargo del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, que renunció al día siguiente que Sebastián Piñera asumiera la Presidencia.

En cuanto al tema de Punta Peuco, Lagos Weber dijo que la situación "terminó mal" y que "era partidario que Punta Peuco se redestinara a otros fines, pero desde que se reunió la presidenta Bachelet con Carmen Gloria Quintana al fin de semana que fue el cambio de mando habían pasado casi dos años y fue a través de Carmen Gloria que uno se enteró que el Gobierno estaba eventualmente evaluando darle un destino distinto a Punta Peuco y en dos años no ocurrió nada".

"Terminó muy mal este episodio, no tengo cómo defender este episodio y los últimos episodios no fueron felices para el Gobierno de la Presidenta Bachelet", recalcó el recién designado presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Consultado por si estos episodios empañan la obra del Gobierno, Lagos Weber aseguró que "derechamente sí, porque al final las últimas gestiones quedan grabadas".

"Lo del general Villalobos (la salida) era difícil de explicar por qué no ocurría antes, y ocurrieron las cosas como ocurrieron; no fue bueno", reconoció, aunque, de todos modos consideró que "eso no va a nublar cosas importantes".

"Evo Morales hace una campaña de victimización"

Lagos Weber también dijo estar de acuerdo en que la defensa chilena en La Haya responda algunos de los planteamientos que realizó Bolivia ante el tribunal en sus dos jornadas de alegatos, que Chile consideró "imprecisas" y con "tergiversación" de la historia.

"Es importante que se haga. Lo medular de la defensa chilena yo creo que se conoce y se va a hacer mañana y pasado mañana (jueves y viernes)... Uno ve que Bolivia ha señalado que el Tratado de 1904 habría sido casi una imposición de Chile a un país derrotado por la guerra. Por más ilustrados que sean los jueces, hay que recordarles que la Guerra del Pacífico terminó en 1884 y el tratado se firmó en 1904, 20 años después", comentó el senador.

"Hemos hecho un esfuerzo de hacer una defensa jurídica y lo vamos a seguir haciendo, pero si veo lo que ha sido la campaña de Evo Morales en particular, es una campaña de victimización y de distorsión de la realidad", concluyó el ex ministro de Bachelet.

