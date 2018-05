Agenda de género: Congreso pide claridad en urgencias de proyectos

El Congreso pidió al Gobierno aclarar las urgencias que pondrá a su Agenda de Género que presentó el miércoles el Presidente Sebastián Piñera y que contempla un total de siete proyectos que deben pasar por el Parlamento.

De esos, cuatro ya están en tramitación: el de violencia en el pololeo, sociedad conyugal, fuero maternal en las Fuerzas Armadas y el de derecho a vivir en un ambiente libre de violencia.

Los otros tres -eliminación de la restricción de la mujer para volver a contraer nupcias, la protección de la lactancia y el de sala cuna universal- tienen que ingresar al Congreso.

Pero desde el Parlamento ya expresaron sus dudas ya que desde el Gobierno hablaron de "máxima urgencia", que podría corresponder tanto a discusión inmediata como a suma urgencia.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la PS Maya Fernández, pidió sostener una reunión con la ministra de la Mujer, Isabel Plá, el próximo lunes porque "es importante que nos digan exactamente si máxima urgencia se refiere a eso a una discusión inmediata, pensando que algunos ni siquiera han ingresado al Congreso".

Además agregó que invitarán a la presidenta de la Comisión de Familia, la diputada del Frente Amplio, Pamela Jiles, "porque también se está viendo la ley de adopción en la Comisión de Familia, entonces tenemos que ver cómo no generamos sólo expectativas, que sea una realidad que podamos debatir lo antes posible".

Senado: "No nos pidan que hagamos proyectos exprés"

El vicepresidente del Senado, el independiente Carlos Bianchi, aseguró que los proyectos anunciados "tan inmediatamente" obedecen a una "estrategia comunicacional".

"Yo creo que ahí mismo se le falta el respeto a quienes hoy día van a liderar todo este proceso. Es gente que no se va a dejar obnubilar, no se va a dejar opacar por fuegos de artificio y la mesa del Senado tenemos toda la disposición para acoger estos proyectos con urgencia, pero no nos pidan que hagamos proyectos exprés porque no estamos dispuestos a eso", dijo.

En La Moneda, en tanto, a esta hora se realiza una reunión de coordinación entre el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, y su par de la Mujer, Isabel Plá, para coordinar el trabajo legislativo en que se espera que se resuelva el ritmo que tendrán los proyectos.