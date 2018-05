Agenda de género: Oposición advierte que aún "queda mucho por avanzar"

Este miércoles el Presidente Sebastián Piñera presentó su agenda de género en que se plantean 12 ejes de acción como sancionar la violencia en el pololeo, darle urgencia a un proyecto que establece a vivir libre de violencia y eventualmente presentar una reforma al sistema de salud privada, terminando con la discriminación entre hombres y mujeres en las Isapres.

Sobre este último punto, actualmente una mujer en edad fértil puede pagar hasta un 170 por ciento más que un hombre por el mismo plan de salud, por lo que Piñera anunció que se aumentarán los valores de los planes de los hombres.

Hay proyectos que ya están en el Congreso

Entre las iniciativas que se presentaron en la actividad presidencial de este miércoles, hay algunas que ya están en el Congreso por lo que la oposición pide "no legislar de cero".

Entre los proyectos que ya están, se encuentra el de fin a la violencia en el pololeo y el de administración de la sociedad conyugal, el de fuero maternal en las Fuerzas Armadas y de Orden.

Además, en la oposición dicen que hay proyectos "nuevos" que también existen en el Congreso: Sala cuna universal, lactancia materna, pago de pensión alimenticia, entre otros.

"Ya son proyectos de ley. Él plantea que las tiene casi listas, nosotros le dijimos ya están listas, y están durmiendo muchas de ellas en el parlamento y creemos que todavía queda mucho por avanzar", pidió la diputada comunista Karol Cariola.

En tanto, desde el oficialismo, dicen que "por algo hoy día el presidente las va a levantar, creo que hoy día las críticas no caben. La verdad es que me parece tremendamente injusto", así manifestó la diputada RN Ximena Ossandón.

A esto mismo se sumó la presidenta de la UDI la senadora Jacqueline van Rysselberghe quien agregó que "en algunos casos algunos existían y otros no, pero lo importante es que se les va a dar urgencia y que estos proyectos de ley van a ser una realidad, cosa que no se había dado en gobiernos anteriores".

Proyectos en deuda

Pero pese a que son varias iniciativas, los expertos dicen que faltaron cosas: Algún anuncio vinculado con el sistema de AFP para las mujeres, algo para las migrantes y alguna novedad o postura respecto a los "derechos sexuales".

"Hay una agenda importante que el país todavía tiene por delante que tiene desafíos y que se tiene que abordar. A mí me parece sí, mirando el vaso medio lleno, reconociendo que hay esas ausencias, que es muy importante que se de prioridad, que se siga avanzando en la dirección correcta –es decir hacia más igualdad-", explicó Marcela Ríos, cientista política del Programa Nacional para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Que se ponga como prioridad y la voluntad de un gobierno de ponerle suma urgencia a un conjunto de proyectos, que si bien estaban muchos de ellos en el congreso, no estaban con urgencia y podrían no haberse discutido nunca. Entonces me parece que eso es positivo", agregó.