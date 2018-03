Ministro Fontaine: En los próximos meses habrá mayor claridad sobre futuro de Cau Cau

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, aseguró que "en los próximos meses" existirá mayor claridad sobre el futuro del puente Cau Cau, luego que la empresa AZVI objetara un informe que calificó la construcción como "irreparable".

El titular de Obras Públicas evitó profundizar en el tema durante este jueves, indicando que "como he sabido el puente Cau Cau ha tenido dificultades técnicas y es materia de un litigio judicial. Yo no me voy a pronunciar respecto a eso, nuestra misión como Ministerio es tomar las medidas para que el puente esté pronto en funcionamiento".

"Nuestra principal preocupación es el hecho de que por más de cuatro años está paralizado por problemas. Nosotros vamos, a partir de los estudios técnicos necesarios, a determinar el curso de acción próximamente que resuelva ese problema", añadió.

Al ser consultado sobre el avance de los estudios técnicos, el ministro recalcóque "están en proceso, en los próximos meses vamos a tener claridad al respecto".

En el marco de una demanda presentada por la constructora AZVI contra el Fisco en el 28 Juzgado Civil de Santiago, se conoció un informe en el que se califica a la obra como "irreparable", junto con destacar que ha ocasionado perjuicios al Fisco por 5.468 millones de pesos.