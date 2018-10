La Contraloría objetó 644 mil millones de pesos en 2017, según expuso el contralor Jorge Bermúdez ante la Cámara de Diputados.

El contralor explicó, de todas formas, que no se puede desprender que los montos se hayan perdido, sino que no está claro qué porcentaje fue bien gastado o no, o cuál es la documentación que avala los egresos.

"Se refieren a gastos improcedentes o sin respaldo, deficiencias asociadas al manejo de esos fondos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, por ejemplo cuando no tiene la documentación adecuada, no es original, no existe o está en fotocopias", explicó Bermúdez.

Además, se trata de "cuando hay falencias en el proceso de adquisiciones, por ejemplo, se adquiere por trato directo o cuando lo que correspondía era una adquisición de licitación pública. O, por ejemplo, cuando no se aplica una multa por incumplimiento de un contrato".

El contralor expuso ante la sala de la Cámara Baja el balance del trabajo realizado por su institución el año pasado, en virtud de un convenio de colaboración mutua.