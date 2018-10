La defensa de la removida subconcontralora Dorothy Pérez criticó las "denostaciones" incluidas en la apelación presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del contralor Bermúdez tras la decisión de la Corte de Apelaciones de no dejar vacante su cargo.

En el documento presentado durante este lunes, se califica como "absurdas y aberrantes" las conclusiones del fallo de la Corte, que pidió restituir a Pérez en su cargo.

El abogado Ciro Colombara criticó el tenor de la apelación, planteando que "lo que corresponde es un debate jurídico, no denostaciones. Es posible discrepar de la acusación de los tribunales de justicia, pero no es aceptable calificarlas de aberrantes o absurdas, no es republicano simplemente".

"En lo que sí concordamos es que lo que estamos discutiendo en definitiva es el respeto al estado de derecho, por lo que también vamos a solicitar alegatos ante la excelentísima Corte Suprema. Seguimos confiando en los tribunales superiores de justicia", precisó.

Al ser consultado sobre este tema, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, aseguró que la decisión depende solamente de la sala y en relación con los calificativos, manifestó que los jueces deben tener el "cuero duro".