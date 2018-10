Medio inglés dijo que Cathy Barriga fue multada por un "sexy" video del #KikiChallenge

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó a ser noticia fuera de Chile, debido a la sanción que recibió de Contraloría por hacer un #KikiChallenge usando medios municipales.

"Alcaldesa chilena es MULTADA por usar su auto oficial para hacer una versión sexy del viral de Drake 'Kiki Challenge'", tituló el periódico inglés Daily Mail.

Chilean mayor is FINED for using her official car to do the viral 'Kiki Challenge' https://t.co/RsU5q91zEE