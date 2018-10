Alcalde de Estación Central apoyó plan humanitario de regreso ordenado

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), insistió en su respaldo al Plan Humanitario de Regreso Ordenado que lleva adelante el Gobierno para que migrantes, inicialmente haitianos, puedan volver a sus países en aviones de la FACh.

Delgado, cuya comuna servirá de piloto para este plan, dijo que los inmigrantes dispuestos a tomar este acuerdo, incluida la prohibición de pisar suelo chileno en nueve años, lo hacen porque no encontraron el trabajo que querían o el que les ofrecieron antes de llegar al país.

"Cuando uno conversa con las personas que tomaron la decisión de firmar esta declaración (de retorno), ellos la verdad lo que único que quieren es volver a Haití. Para ellos no es relevante el tema de los nueve años y si no es relevante para ellos yo, la verdad, es que no me siento con la autoridad moral también de cuestionar eso", sostuvo el jefe comunal.

El alcalde insistió en que el proceso es de carácter voluntario y que han realizado una campaña, tanto en español como en creole, para que nadie se sienta engañado.

Hoy firmamos convenio para ser la comuma piloto en plan de retorno voluntario para ciudadanos Haitianos, es una oportunidad para quienes llegaron a Chile engañados y no tienen recursos para volver. El primer vuelo será 100% de Estación Central pic.twitter.com/i6luZJbjFn — Rodrigo Delgado M. (@RodrigoDelgadoM) 17 de octubre de 2018

"Para que nadie sienta que no se le entrego la información necesaria completa para poder hacer, por supuesto, esta decisión de libre de querer volver a su patria", agregó.

El alcalde precisó además que en Estación Central viven entre 10 a 12 mil ciudadanos haitianos y que, en el último tiempo, ha ido en aumento la llegada venezolanos, siendo incluso estos últimos los que mayor presencia tienen en las escuelas de la comuna.

"Cuando hay personas que quieren volver y están generando externalidades, creo que es mejor darle la oportunidad", remató Delgado.