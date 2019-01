Coordinadora rechaza eventual acuerdo entre el Gobierno y la DC por ley de migración

La Coordinadora Nacional de Migrantes manifestó su preocupación ante un eventual acuerdo de la Democracia Cristiana con el Gobierno por el proyecto de ley de migración y extranjería, que deberá ser votado en los próximos dias en la Sala de la Cámara de Diputados.

La DC y el Ejecutivo avanzan para cerrar un acuerdo por ley e incluso este lunes los diputados Matías Walker, Pablo Lorenzini y Gabriel Ascensio se reunirán con los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, instancia en les presentarán una serie de indicaciones para el proyecto, respaldadas por la falange y el PR, partidos que suman 22 votos.

Ante esta situación, el presidente de la Coordinadora, Héctor Pujols, expuso sus reparos sobre este eventual pacto, considerando principalmente las razones aducidas por La Moneda para no suscribir el Pacto Migratorio de la ONU.

"Con la DC histórica hemos tenido relaciones porque ellos siempre han planteado un punto que para nosotros es central, la defensa del derecho a migrar. Y lo que nos preocupa de este posible acuerdo es que la DC se suma a una ley que va en la línea del Gobierno, de no reconocer la migración como un derecho", explicó.

Por ello asegura que le enviaron una carta al presidente de la DC, Fuad Chahín, "para solicitar que aclararan si había un pacto y sobre qué había un pacto, porque yo creo que todo el mundo quiere una migración segura, regulada y ordenada, pero esta ley va contraria a esa idea, como se mostró cuando no quisieron firmar el pacto".

"Le exigimos a la DC que vuelva al centro y a la centralidad del debate, que es defender la migración como un derecho y que no llegue a acuerdos con una política que es claramente antiinmigrante y racista", emplazó Pujols.

Walker: No hay acuerdo sin Pacto Migratorio

Por su parte, Walker aclaró el estado del posible acuerdo: "Creemos que la migración es un derecho, y por eso creemos que Chile tiene que adherir al pacto de Marraketch, y al mismo tiempo entendemos que Chile tiene que regular la migración, y eso tenemos que hacerlo sobre la base de principios de la no discriminación".

Por ello, adelantó, "vamos a legislar", pero "no sacamos nada con oponernos al proyecto del Gobierno y no presentar propuestas alternativas".

"Nosotros estamos presentando propuestas, algunas han sido acogidas por el Gobierno, otras no, y tal como le hemos dicho al Servicio Jesuita a Migrantes, no vamos a llegar a un acuerdo completo y suficiente en materia de migración mientras no exista un compromiso concreto del Gobierno de adherir al Pacto Migratorio de Naciones Unidas", complementó el diputado.

En tanto, desde la Segpres apuntaron en El Mercurio que disposición que tienen es avanzar en la tramitación de la ley, pero el tema de reevaluar la no adhesión al Pacto Migratorio sólo es una solicitud de la DC.

La iniciativa había sido ingresada en 2013 durante la anterior Administración del Presidente Sebastián Piñera, y actualmente es uno de los temas prioritarios en el programa del actual Gobierno y una promesa de la campaña, con la que prometió "ordenar la casa".