Familia de Joane Florvil y alcalde de Lo Prado se ven las caras en tribunales

Este lunes comenzó en el Quinto Juzgado Civil de Santiago la audiencia de revisión de la demanda presentada por la familia de Joane Florvil, la mujer haitiana que el año pasado falleció luego de ser detenida tras ser acusada de abandonar a su pequeña hija en la Municipalidad de Lo Prado.

La acción civil está dirigida contra el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, y la jefa del Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria de la Municipalidad, a quien acusan de negar un procedimiento de apoyo a la mujer, y se enmarca dentro de la Ley Antidiscriminación, conocida como "Ley Zamudio".

Al respecto, el abogado de la Fundación Proacceso, Moisés Sánchez, argumentó que la ciudadana extranjera "fue víctima de una discriminación importante en la Ilustre Municipalidad de Lo Prado que desencadenó su posterior fallecimiento, un hecho lamentable para la historia del país".

El profesional añadió que "dentro de esos antecedentes nuevos que han existido, como por ejemplo la existencia de una circular nacional que está dirigida a todas las oficinas de Protección de Derechos de las municipalidades que esta Municipalidad no cumplió el día 30 de agosto, al no disponer de traductor, por lo tanto, eso implicó que Joane no tuviera la posibilidad de contar su historia".

Durante esta primera audiencia se presentaron diversos testigos por la parte demandante y un representante del alcalde de Lo Prado, quien llevó testigos que no alcanzaron a brindar sus testimonios sobre los hechos.

Se estima que en los próximos 10 días hábiles haya nuevas audiencias por este juicio civil, que podría tener su resolución dentro de un período de dos a tres meses.