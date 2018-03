INDH valoró proyecto de ley de migraciones y descartó sobrepoblación de inmigrantes

El coordinador nacional de Vulneración de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Alexis Aguirre, descartó que exista una sobrepoblación de migrantes en el país y valoró el anuncio de una ley de migración por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Aguirre planteó que la existencia de una sobrepoblación "no resulta ser efectiva, nuestras tasas de migrantes son muy bajas todavía en relación a los distintos países del mundo que reciben migración. Chile todavía no puede ser considerado como un país que recibe migración y en ese sentido no hay una gran tasa de personas que migran actualmente en Chile".

Cabe recordar que de acuerdo a los datos entregados por la institución, cerca de dos mil haitianos ingresaron al país en 2016, cifra que aumentó a 111 mil durante 2017.

"Respecto al anuncio de darle urgencia al proyecto de ley, creemos que como Instituto Nacional de Derechos Humanos que es sumamente importante, ya el punto común de cualquier tipo de opinión respecto a este tema es que tenemos que avanzar en legislación, en la medida que ese trabajo legislativo sea una ley que cumpla los estándares mínimos de derechos humanos", indicó Aguirre.

"Esperamos que en todo tipo de decisiones administrativas, ya sean regulatorias, como la concesión de visas, como también las decisiones de expulsión, las decisiones de asilo, se tomen en consideración y se respeten básicamente en todo el derecho internacional de la ley", dijo.

"Este anuncio es positivo, porque en el corto plazo podremos tener una ley que cumpla los estándares necesarios a los cuales Chile se encuentra obligado", recalcó Aguirre.

Finalmente, al ser consultado sobre la existencia de tráfico de migrantes, Aguirre respondió que "eso es algo inexacto. La única posibilidad de que una persona que migra reciba algún beneficio directo de algún tipo de organización a través de la figura del asilo o lo que llamamos refugio, es decir, que la persona solicite protección internacional al gobierno de Chile y por eso recibe una cierta cantidad de dinero por un plazo muy acotado de tiempo".