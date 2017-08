Lamberto Cisternas: No estábamos preparados para esta ola de migración

El ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas se refirió en Cooperativa al proyecto de migraciones enviado este lunes por el Gobierno al Congreso y remarcó que en Chile "no estábamos preparados para esta ola de migración".

Cisternas explicó en conversación con Lo Que Queda del Día que "la migración se ha hecho ya un fenómeno global, absolutamente desconocido hasta este momento y, en muchos casos, inmanejable. Particularmente lo sufren los países que tienen un poco más estabilidad que otros, cuyo es el caso nuestro".

A juicio del magistrado, Chile "es receptor de migrantes de distintos lugares de América y de otras partes también y ciertamente no estábamos preparados para ello, ni siquiera en cuanto a poder estratificar qué tipo de migrantes son".

"No estábamos preparados para esta ola de migración. No me refiero a control de ingresos y a ese tipo de cosas, sino que como para poder recibirlos, poder capacitarlos, poder tener una vivienda para ellos, todo lo que significa tener un conjunto de personas adicionales como habitantes del país", enfatizó.

"Además, muchas veces tienen otra lengua y generalmente otra perspectiva y otra visión del mundo. (...) Nos ha sorprendido con una carencia de infraestructura y de elementos humanos para responder", precisó Cisternas.

El magistrado destacó el hecho "que haya una decisión de iniciar la discusión de un proyecto de ley, una cuestión que ya viene pendiente desde hace bastante tiempo, a mí me parece extraordinariamente bueno. (...) Que esto llegue al Congreso y el Congreso efectivamente lo discuta es un avance".