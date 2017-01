Hermano de Rodrigo Cabezón: Procesamiento de oficiales es "un paso más hacia la verdad"

Jorge Cabezón, hermano del camarógrafo de TVN Rodrigo Cabezón, aseguró que el procesamiento de cuatro oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el accidente del CASA 212 en el que su familiar perdió la vida, junto a otras 20 personas, es un "paso más hacia la verdad".

En conversación con La Historia es Nuestra de Cooperativa, Cabezón señaló que para su familia este paso, que los acerca a conocer otros hechos que incidieron en el accidente, es "una situación necesaria porque Rodrigo, al cabo de este juicio, no va a volver y ninguno de ellos va a volver".

El hermano del camarógrafo de TVN celebró el trabajo que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones y presidenta de la Corte Marcial, Dobra Lusic, ha realizado en esta causa y resaltó que lo "está haciendo de manera sensacional", por lo que tienen "plena confianza" en las medidas que ha adoptado.

Frente a las críticas por el tiempo que ha demorado llegar a este tipo de procesos, Cabezón manifestó que "el tiempo acá no es lo importante, aquí el tiempo es llegar a la verdad".

"No tenemos ningún ánimo de venganza"

Ante el tema de las posibles consecuencias que podría traer el procesamiento a los oficiales en retiro, Cabezón dijo que no espera sanciones pues no cree en el "ojo por ojo y diente por diente".

"No creemos que el traer más sufrimiento nos ayude a disipar nuestra pena, en absoluto, lo que esperamos es que ellos aporten con nuevos datos que nos hagan llegar a la verdad", expresó y aseguró que en su familia no tienen "ningún ánimo de venganza, si aquí, insisto, no hubo dolo, no hubo la intención de causar este daño, este dolor. Aquí hubo descuido, negligencia".

En esa línea, Cabezón resaltó que no quieren "más pena, más tristeza ni más dramas, lo que queremos es verdad y si ellos pueden colaborar, nosotros, insisto, a esta altura del partido, cinco años después, vamos a agradecer ese bálsamo que nos va a traer un poquito más de tranquilidad".