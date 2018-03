Arresto domiciliario nocturno para conductor de bus que provocó accidente en Valparaíso

El conductor del bus que provocó un accidente múltiple este jueves en Valparaíso quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno tras su formalización.

En la audiencia realizada esta jornada se determinó que Alfredo Castaings, de 47 años, deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno entre las 20:00 y las 08:00 horas de cada jornada, además de arraigo nacional, suspensión de la licencia de conducir y firma mensual.

Según la información entregada por el fiscal Gonzalo Marks, el frenado utilizado por el conductor no fue apropiado, ya que solamente usó el pie y no las marchas, lo que provocó un recalentamiento del sistema de frenos por transitar a una velocidad no prudente.

La investigación se extenderá por 120 días y Castaings arriesga una pena de hasta tres años de cárcel por los delitos de cuasidelito de lesiones menos graves, graves y graves gravísimas.