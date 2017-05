Un lesionado tras choque entre camión y bus del Transantiago en Quilicura

La madrugada de este martes se registró un accidente de tránsito en el sector de Camino Lo Echevers en la comuna de Quilicura.

Se trató de un choque entre un camión y un bus del Transantiago.

En conversación con Cooperativa En Ruta, el conductor del bus del transporte público explicó que "al llegar al depósito traté de entrar el bus, había un bus que estaba cruzado y le toqué la bocina para poder ingresar. Al parecer, no me constaté que venía el camión, no sé si venía con las luces apagadas".

"Cuando voy doblando veo las luces del camión, ya cuando era demasiado tarde las vi encima", indicó el conductor.

En tanto, el chofer del camión quedó atrapado al interior de la cabina por lo que debió ser rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos de Quilicura.