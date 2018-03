Vecinos protestaron por falta de semáforo en Copiapó

Luego del accidente ocurrido este lunes, en que tres personas resultaron con heridas de diversa consideración, los vecinos decidieron movilizarse por la falta de un semáforo en el lugar.

El presidente del Comité de Seguridad de la Población Punta Negra, Héctor Díaz, indicó a Cooperativa que “estamos poniendo de manifiesto lo que nos viene sucediendo hace años, hace mucho que estamos pidiendo un semáforo, que hayan vías de reducción y siempre se nos da una respuesta negativa”.

“En el único Concejo Municipal que se hizo aquí en Paipote, el alcalde se comprometió a poner un semáforo en este sector y en el cruce de Paipote y hasta la fecha, llevamos más de un año esperando”, puntualizó el dirigente.

Cathy Araya, presidenta de la Junta de Vecinos de Llanos Ollantay 4 otra de las poblaciones del sector, puntualizó que “llevamos más de cuatro años peleando por un semáforo en esta esquina, incluso con la administración anterior, pero no nos han dado solución, tuvimos que llegar hasta esta instancia, porque si bien (en este accidente) no hubo un fallecido, no queremos que haya un muerto”.

La protesta, que fue pacífica y donde participaron alrededor de 150 personas, contó con la presencia de Carabineros que reconoció las gestiones realizadas por los vecinos. “Ellos (la comunidad) sí han pedido la instalación de un semáforo en el lugar y la respuesta debe ser de las autoridades competentes, los cuales tienen que ver la instalación de estos mismos”, enfatizó el capitán Miguel Lizama.

Los líderes de la movilización, explicaron que seguirán protestando todos los días, a la misma hora, hasta obtener un semáforo en el sector para la seguridad de los transeúntes y vehículos.