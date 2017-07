Acusan a hombre de secuestrar a su hija y pedir rescate

Un hombre que mantenía una orden de alejamiento de su ex pareja y de su hija de cinco años por violencia intrafamiliar, fue detenido este jueves en el Terminal de Buses Santiago, acusado de secuestrar a la niña y pedir dos millones de pesos a la madre de ésta para devolverla.

La mujer de 34 años llegó el mediodía de este miércoles a buscar a su pequeña a un jardín infantil ubicado en la comuna de La Granja cuando le informaron que el padre de la niña ya la había retirado.

Álvaro Ábalos Astorga, de 35 años, presentó un certificado del Juzgado de Familia que lo autorizaba a retirar a su hija, el que resultó ser falso. Según la mujer, quien padece cáncer, el hombre realizó llamadas amenazantes y le exigió la suma de dos millones de pesos para devolverle a su hija.

El OS-9 de Carabineros desplegó un operativo en el Terminal de Buses Santiago para dar con el paradero de este sujeto, quien se preparaba a viajar con la niña.

Al momento de su traslado al Centro de Justicia, Ábalos reveló su motivación para llevarse a la niña: "Lo hice por amor de papá, no estoy arrepentido para nada de lo que hice. Nunca pedí dinero, nunca pedí plata, es una persecución hace mucho tiempo".

"El fiscal tiene todo mi caso. Me la llevé porque no podía tener (visitas) extrajudiciales con mi hija y quería verla. Siempre me han impedido verla, siempre me ha hecho persecución y todo lo demás", agregó.

La niña se encontraba en buenas condiciones y no se enteró de lo ocurrido. Su padre, en tanto, será formalizado durante la tarde de este jueves por el delito de secuestro.