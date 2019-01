Acusan irregularidades en detención de más de 20 mujeres tras marcha #NiUnaMenos

Un grupo de 22 mujeres fueron detenidas por Carabineros después de la marcha #NiUnaMenos que se desarrolló este lunes por la tarde en el centro de Santiago, en medio de acusaciones de irregularidades en su aprehensión.

Tras 8 horas en la 1ra Comisaría, 22 mujeres que habían sido detenidas por una manifestación pacífica en la tarde de ayer, fueron finalmente liberadas. Acusan falta de información por parte de Carabineros y haber sido fuertemente golpeadas. @Cooperativa #CooperativaConversa pic.twitter.com/cw5D9T0OJK — Carlos Jara Lehue (@CR_JaRa) January 8, 2019

Entre lienzos y cánticos, la manifestación comenzó a las 19:00 horas en la esquina de Morandé con la Alameda, en protesta por los tres femicidios ocurridos en la primera semana de 2019 en el país.

"De forma repentina, (las manifestantes) tienden a bajar a la calzada, por ende tiene que suspenderse el tránsito vehículo por la principal arteria, razón por la cual tuvo que proceder por protocolo personal de Fuerzas Especiales", informó el capitán Marco Morales Ramírez, oficial de ronda de la Prefectura Central.

A eso de las 20:00 horas, 22 mujeres fueron detenidas: 20 -incluida una menor- por desórdenes simples, y dos por maltrato de obra a Carabineros.

Carabineros informó que dos funcionarias resultaron "con lesiones leves, siendo trasladadas al Hospital de Carabineros".

Tras pasar casi ocho horas detenidas al interior de la Primera Comisaría de Santiago, las acusadas de desórdenes simples fueron liberadas. Las dos manifestantes restantes fueron llevadas a un calabozo a la espera de ser formalizadas.

"Me pegó una carabinera; me agarró del brazo, me trató de 'perra'"

Sin embargo, las involucradas acusaron diferentes irregularidades en la detención.

Sostienen que el arresto se llevó a cabo con violencia física (golpes) y verbal por parte de las uniformadas. Además, aseguran que no se les informó por qué motivo estaban siendo detenidas, ni fueron leídos sus derechos.

Después de minutos menos para cumplir 8 HRS retenidas, casi todas liberadas. Dos compañeras quedaron detenidas con falsa acusación de carabineras.

Agradecemos a nuestras compañeras, familiares y amigues que estuvieron en vigilia fuera de la comisaría: nunca estuvimos solas! — #NiUnaMenos Chile (@NiUnaMenosChile) 8 de enero de 2019

A la salida de la comisaría, a las 03:40 de la madrugada, una de las aprehendidas acusó que "el proceso fue súper irregular, nunca nos dijeron por qué estábamos detenidas, fuimos detenidas en forma bastante violenta, (fuimos) bastantes golpeadas".

"Nos incomunicaron, nos quitaron nuestras pertenencias personales, nuestros teléfonos; logramos avisar antes al Instituto (Nacional) de Derechos Humanos (INDH)", contó.

La abogada del INDH se hizo presente en el lugar alrededor de las 23:00 horas.

"A mí me pegó una carabinera", denunció otra mujer: "Me agarró del brazo, me trató de 'perra', me subió tirándome del pelo al retén ayudada por sus compañeros".

Versión de Carabineros

Al consultado por las acusaciones de maltrato por parte de funcionarias de Carabineros, el capitán Marco Morales Ramírez dijo que "si fueron lesionadas o no, está el procedimiento ya finiquitado, registrado, y hay que hacer presente que personal de Carabineros, conforme a su protocolo, graba la actuación como respaldo".

Respecto al prolongado tiempo de la detención, Carabineros lo justificó "al volumen de detenidas por el procedimiento" y que las unidades policiales "mantienen un flujo permanente, constante, importante y no menor".

detenidas por exigir garantía para nuestras vidas https://t.co/scTKIOSjg9 — #NiUnaMenos Chile (@NiUnaMenosChile) 7 de enero de 2019

Detenidas por pedir que el Estado se haga cargo de los femicidios https://t.co/1MPkyWZvxl — #NiUnaMenos Chile (@NiUnaMenosChile) 8 de enero de 2019