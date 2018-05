Arauco: Dos camiones fueron quemados por encapuchados

Dos camiones fueron quemados durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco.

El hecho se registró alrededor de las 03:20 horas, en la ex Ruta 160, a metros del Peaje Pilpilco.

Según informó Carabineros, los transportistas se encontraban descansando en el lugar cuando cuatro sujetos encapuchados llegaron armados, portando armas largas, los obligaron a bajar de las máquinas, para luego arrojar acelerante y encender el fuego.

Dos camiones fueron quemados por cuatro encapuchados, esta madrugada, a un costado de la ExRuta 160 a la altura del peaje Pilpilco, Los Álamos, provincia de Arauco, confirmó la gobernadora María Bélgica Tripailaf. Carabineros y PDI trabajan en el lugar. @Cooperativa , — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 16 de mayo de 2018

La policía uniformada había advertido a los conductores que no pernoctaran en la zona ante el riesgo de sufrir un ataque.

La gobernadora provincial de Arauco, María Bélgica Tripailaf, manifestó que "un grupo de entre tres a cuatro personas, encapuchados, llegaron hasta el peaje Pilpilco en la ruta 160, comuna de Los Álamos, donde estaban dos camioneros pernoctando en el lugar, los cuales los hicieron descender del vehículo para posteriormente quemar (las máquinas), intimidándolos con armas de fuego".

"No se encontró panfletos alusivos a un tema de violencia rural ni ningún otro antecedente. Se había alertado a los camioneros que no se quedaran cercanos a la ruta, Carabineros -según la información que ellos me dieron- había alertado a los camioneros que no se quedaran en esos lugares", añadió.

Mientras que el comandante Víctor Hugo Blanco, de Carabineros de Arauco, indicó que los transportistas "señalan en su declaración que una vez que cometen este delito, (los sujetos) se dan a la fuga, efectúan tres disparos al aire con un armamento tipo escopeta, donde es posible advertir la presencia de vainas percutidas en el lugar, y gritan consignas referentes a la etnia mapuche".