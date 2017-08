Bus del Transantiago se incendió en la comuna de Huechuraba

Un bus del Transantiago se incendió durante la mañana de este miércoles en la caletera de Vespucio Norte con calle El Rosal, en la comuna de Huechuraba.

La emergencia afectó a una máquina de la empresa Alsacia cuando iba sin pasajeros y, según las primeras informaciones, se debió a fallas mecánicas.

Luis, conductor del bus, dijo a El Diario de Cooperativa que "iba entrando a mi turno, iba a tomar por a línea 117 y me percaté que se incendiaba. Paré el bus, me bajé y tomé extintores para apagarlo. Iba en tránsito, sin pasajeros, no me pasó nada".

No hay personas lesionadas por este hecho.

Personal de Bomberos y Carabineros llegaron hasta el lugar, y una grúa retirará la máquina del sector para habilitar el tránsito en el sector.