Cobarde agresión de paramédico a enfermera embarazada: El video será una prueba clave

El fiscal Claudio Uribe aseguró que el video de la cámara de seguridad de la Clínica Valparaíso que captó la violenta agresión de parte de un paramédico contra su pareja enfermera, que estaba embarazada, es un medio de prueba clave en la investigación.

El persecutor, a cargo de la indagatoria, no tenía estas imágenes cuando decretó las medidas de protección a la víctimas y solicitar cautelares contra el sujeto.

"Por lo menos, en lo que a mí respecta, cuando he hecho todas las peticiones al tribunal no se nos había entregado el video, no lo tenía en vista, sin perjuicio de lo cual decretamos medidas de protección, pedimos medidas cautelares. Todo esto sin saber la existencia del video", reconoció.

"Obviamente, ahora que tenemos el video, es un medio de prueba importante", aseveró Uribe.

El hecho ocurrió el miércoles 26 de julio pasado y en las imágenes se ve que el agresor, Sebastián Herrera Gómez, de 30 años, tira el pelo a la mujer durante largo rato y luego le pega una violenta patada en el abdomen que la hace caer.

Tras la agresión el paramédico fue retenido por guardias de la clínica, quienes lo entregaron a Carabineros, pero no ha sido formalizado.

El hombre es funcionario de la Municipalidad de Viña del Mar y presta servicios en el consultorio de Gómez Carreño, y actualmente se encuentra bajo sumario con suspensión y con una reducción en un 50 por ciento de su sueldo.

Durante la jornada del viernes se interpondrán cuatro querellas en total: Una por la pareja del sujeto mediante su abogado, otra por la Corporación Municipal y una por la alcaldesa Virgina Reginato, además de otra acción por parte del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).