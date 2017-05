Decretan prisión preventiva para hombre acusado de tratar de quemar viva a mujer

En prisión preventiva quedó un hombre que fue formalizado este sábado por el delito de homicidio frustrado tras ser acusado de golpear e intentar quemar viva a una mujer de 57 años en Valdivia.

La audiencia, que tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de la ciudad, se realizó luego de los hechos ocurrido el viernes en la calle Intendente Félix García Videla, en la villa Los Fundadores, por los que fue detenido el imputado, identificado como Samuel Rifo (53 años).

La fiscal Isabel Ruiz-Esquide relató que "el imputado fue al lugar de trabajo de la víctima y cuando ella se aprestaba a ingresar al domicilio en el que trabaja, él comenzó a increparla y a decirle que si no era de él no iba a ser de nadie, luego de lo cual la rocía con un líquido combustible y comienza a tirarle fósforos prendidos".

Tras eso, la mujer logró ingresar al lugar por la puerta principal, mientras que Rifo rompió con su cuerpo un ventanal del frontis del mismo para seguirla y, una vez en el interior, continuó tirándole fósforos encendidos.

"Luego la víctima arranca hacia la calle y él la alcanza, la golpea, la reduce en el suelo y continúa lanzándole fósforos prendidos", prosiguió detallando la persecutora, agregando que "en esos momentos una vecina comienza a gritarle (al hombre) que la deje y, al verse sorprendido, el imputado huye del lugar".

Ruiz-Esquide aclaró que el delito formalizado fue homicidio frustrado y no femicidio frustrado debido a que "entre ellos no existía una relación de convivencia ni eran cónyuges", por lo que no se cumplen las condiciones que contempla la ley para establecer un femicidio, y precisó que "entre ellos existía una relación de amistad, donde él le había insinuado que fueran pareja y ella se había negado".

El Juzgado decretó prisión preventiva para el acusado, tras considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad, y estableció un plazo de investigación de 90 días.