Dos alumnas de la U. Mayor acusaron ser víctimas de abuso sexual por parte de compañero

Dos alumnas de la Universidad Mayor, pertenecientes a la Escuela de Terapia Ocupacional, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual por parte de un compañero.

La acusación fue confirmada durante la jornada del viernes por la propia institución a través de un comunicado, donde indicaron que el hecho, que ocurrió fuera de las instalaciones universitarias, está siendo investigado por las autoridades del recinto.

"Ellas denunciaron los hechos ante las autoridades de su Escuela. Tales presentaciones fueron derivadas a la Secretaría General, la que inició un proceso de investigación que se encuentra actualmente en tramitación y en el que, una vez agotada la etapa de investigación, se adoptarán las resoluciones que correspondan según el mérito de los antecedentes recabados", señalaron en la misiva.

Añadieron que las autoridades universitarias han recibido a las estudiantes y a sus padres, "apoyándolas y ofreciéndoles contención durante todo el proceso".

En el mismo texto, sostuvieron que reprueba "en forma tajante cualquier tipo de conducta que atente o afecte a cualquier integrante de nuestra comunidad universitaria, cualquiera sea el lugar en que ella ocurra".

La explicación de la universidad se dio luego que se viralizaran denuncias en redes sociales, donde Isidora López, estudiante de Derecho, acusaba que "un alumno de terapia ocupacional violó a una compañera y abusó sexualmente de otras. Esta situación aún sigue impune. Las niñas lo ven por la universidad y se desmayan por el trauma, la respuesta de la U: 'se les pasará'".

Incluso cuestionó la tardanza de respuesta de la universidad tras el comunicado dado a conocer este viernes, pues indicó que "hace meses que las niñas no recibían respuesta".

El supuesto agresor sigue asistiendo a la universidad pese a haber sido acusado por las jóvenes, algo que no fue aclarado por la institución en su comunicado.

También se difundió otro mensaje de una de las supuestas víctimas, donde expresa que "cada vez se me acaba la paciencia al ver que nadie hace nada, el tiempo pasa y creen que nos olvidamos de lo que hizo y no es así. Está presente como si hubiera sido ayer y hay veces que me da rabia y me siento débil y lloro mucho y quiero salirme de esta carrera sólo por el hecho que me lo puedo topar por los pasillos".