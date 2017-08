PDI revela que mujer vendió la virginidad de dos hijas al mismo hombre

En prisión preventiva quedó este viernes la mujer detenida ayer y que es acusada de haber vendido en un millón y medio de pesos la virginidad de su hija de 12 años a un empresario.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Wanda Virginia Romero Eissmann, hoy de 36 años, hizo el trato con Luis Arnaldo Salinas Herrera (de 45) en 2015 para prostituir a la niña por primera vez.

Posteriormente Romero recibía pagos de entre 150 y 200 mil pesos cada vez que el hombre tenía relaciones sexuales con la menor.

Ambos fueron formalizados este viernes por los delitos de promoción o facilitación a la prostitución reiterada y violación reiterada de una menor, que en la actualidad tiene 14 años.

Denunciada por su otra hija

Romero y Salinas fueron detenidos el jueves por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. La subprefecto Claudia Domínguez contó a Emol que la progenitora también ejerce el comercio sexual y por eso inició a dos de sus hijas en dicha actividad.

De acuerdo con este medio, la denuncia a la policía provino justamente de su hija mayor, cuya virginidad también fue vendida en el pasado a Luis Salinas.

"Ambas (hijas) están sociabilizadas en un ambiente en que se genera el comercio sexual. Ahora, una niña de 13 años no es capaz de discernir si es bueno o es malo. Hacer esto a cambio de dinero es algo que ellos lo asocian como normal. De hecho la menor afectada reveló que su madre le daba mesadas", explicó Domínguez.

La detective resaltó además que éste es "un caso bien aislado", porque en general los menores de edad explotados sexualmente, "a cambio de dinero, regalías y drogas, se encuentran en situación de calle".

"Súper Madre"

Wanda Romero publicó hace sólo tres meses un video en su cuenta de Facebook con el que postuló al concurso "Súper Madres de Chile" que realizó el filántropo Leonardo Farkas.

En el registro cuenta parte de su historia y relata el drama de haber quedado viuda con cinco hijos, situación que también expresó de forma dramática a través de Twitter en el 2014.

"Mi nombre es Wanda, tengo 36 años. (...) Yo no soy muy adepta a andar conversando sobre lo que me pasa, pero mi hijita de 14 años me ha insistido tanto, me ha pedido que muestre sobre mi trabajo, que muestre lo que yo hago...", explica.

"Enviudé hace tres años, pasamos hambre con mis hijos, sufrimos mucho", dijo Romero en un video que le envió a Leonardo Farkas. (Foto: PDI)

"Yo enviudé hace tres años, perdí a mi marido a causa de un infarto, estaba embarazada (...) y tuve gemelitos. Tengo tres niñitas más, o sea, son cinco hijos, y ha sido difícil sacar adelante a mi familia, no es fácil para una mujer que queda sola de la noche a la mañana (...) Pasamos hambre con mis hijos, sufrimos mucho", relata.

"Señor Farkas, sería muy lindo ganar el premio que usted ofreció para súper madres, porque yo he tenido que luchar contra quedarme sola, criando a mis cinco hijos sola, pero me siento orgullosa, porque he logrado sacar a mi familia adelante sola. (...) Mis hijos dependen de mí y si yo me caigo, se caen conmigo, así que no puedo darme ese lujo. Debo seguir luchando", expresa la imputada.