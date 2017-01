Denuncian abuso de fuerza de carabineros contra menor: sufrió fractura y quemaduras

Un menor de 16 años sufrió una fractura expuesta y quemaduras por bombas lacrimógenas luego de una discusión entre vecinos de la Legua y funcionarios de Carabineros.

La madre del adolescente, Carolina González, comentó que el incidente ocurrió cuando "no había ningún procedimiento en la población, no habían allanamientos, no habían balaceras, no existía nada".

"Los carabineros venían pasando, insultaron a unos menores que estaban un poco más allá de mi casa. Uno de los niños les dice que si acaso andaba muy choro y que por qué no se bajaba y se agarraban a combos", relató la mujer.

Y denunció que fue en ese momento cuando "el carabinero sale, abre la puerta y dispara con la escopeta y lanza tres bombas lacrimógenas que le llegan a mi hijo. Le disparó a menos de cinco metros al cuerpo de mi hijo".

El menor quedó con "una fractura expuesta en el brazo izquierdo, al lado de las costillas tiene heridas grandes, quemaduras, está lleno de hematomas, porque fueron cuatro las bombas que dispararon y son tres las que le llegaron a él en el cuerpo".

Producto de las lesiones, el adolescente permanecerá internado en el Hospital Barros Luco.

En paralelo, desde Carabineros el teniente coronel Marcelo Tejo, prefecto de Santiago sur, se refirió a la versión dada por el uniformado y explicó que "por la información que se maneja, ellos en el transcurso de un patrullaje habrían sido atacados con piedras, palos y algunas sillas. A esa agresión Carabineros procedió a hacer uso de lacrimógenas".

De igual forma, el teniente anunció que se realizará una investigación interna y que no se desconocerá la lesión que presentó el menor afectado.

En tanto, el funcionario acusado se mantiene en servicio.