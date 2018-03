Talcahuano: Formalizaron a profesor de liceo detenido con drogas

Con firma quincenal quedó José Luis Vidal Concha, inspector del Liceo C25 de Talcahuano que la jornada de este lunes, en el marco del retorno a clases, fue detenido por personal civil de Carabineros del puerto tras recibir una bolsa celeste que en su interior tenía 7,1 gramos de marihuana.

"Solamente fue por un favor que me pidieron. Yo como a toda persona; apoderado, alumno, ex alumno que vienen a dejar cosas, yo se las recibo y nunca me he percatado de qué es lo que viene en el interior porque tampoco podemos revisar y caí en esto y de verdad no tengo por qué estar acá", dijo en su defensa Vidal Concha a la salida de la audiencia.

Quien le realizó el supuesto encargo era conocido por él. "Él era ex alumno, entonces obvio que lo voy a conocer. Solamente me pidió un favor y cumplí con eso como lo hago siempre con todas las personas que me lo piden", añadió.

La versión del detenido fue ponderada por el Ministerio Público. "En atención a la declaración del imputado se solicitó una medida cautelar de baja intensidad para investigar también la verosimilitud de su declaración. Él no puede llevar cualquier cosa que le entreguen hacia el interior del establecimiento donde él cumple funciones, eso lo expone", señaló el fiscal jefe de Talcahuano, Álvaro Hermosilla.

En cuanto al sujeto de 19 años identificado como quien le pasó la bolsa con cannabis, y que debía estar en su domicilio ya que pesa en su contra la medida de reclusión domiciliaria total, también fue formalizado por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, sin embargo, a pesar de que se solicitó su prisión preventiva esta fue denegada.

El Juzgado de Garantía determinó un plazo de cuatro meses para la investigación.