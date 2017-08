El potente desahogo de Marcela Vacarezza luego del asalto que sufrió

Marcela Vacarezza todavía está en shock por el violento asalto que sufrió su familia el fin de semana pasado. La sicóloga y rostro de televisión compartió su testimonio, a tres días del hecho delictual.

La esposa de Rafael Araneda utilizó su cuenta de Instagram para contar cómo se ha tomado el trauma que vivió, aparte de agradecer todos los mensajes de cariño recibidos en redes sociales.

Estos son algunos párrafos destacados.

"Me encantaría poder responderles de a uno, pero me es imposible. El cariño que se siente es inconmensurable. Gracias a Dios estamos todos bien, hemos llorado, tenemos temor pero las sonrisas están volviendo al hogar".

"No entraré en detalles de lo ocurrido, pero ver a tus hijos en peligro es algo que no se puede explicar. Mucha gente nos dice que tuvimos suerte, que podría haber sido peor, lo cual no me cabe duda".

"No creo que seamos los llamados a ser la voz pública de los sin justicia y los sin voz, pero no les quepa duda que si de algo sirve nuestra categoría de "personajes públicos" para que se haga más ruido frente a la situación que se vive como país".

"Tengo pena, impotencia y rabia, no se los niego. El sentirse indefensos y vulnerables es tremendo. La vida sigue y esto no nos la va a ganar, porque estamos juntos. Y mientras sigamos esperando más "autoridad" de parte de las autoridades

"Solo les pido de corazón que si alguna vez se ven expuestos a una situación así, entréguense y no opongan resistencia. No hay bien material que valga una vida. Los quiero mucho y de verdad gracias totales"