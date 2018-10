Defensa de Rafael Garay presentó recurso para anular condena y que no vaya a la cárcel

La defensa de Rafael Garay presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el que busca que se deje sin efecto la condena a siete años de cárcel decretada por el Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de la capital.

Garay fue declarado culpable de los delitos consumados de estafas reiteradas contra 29 personas, por un monto aproximado de 1.300 millones de pesos.

En el recurso (ver archivo adjunto), la defensa pide que se dicte una sentencia de reemplazo y que se le rebaje a cuatro años con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.

"Se encuentra acreditada la intención celosa del sentenciado por procurar reparar el mal causado", dice el documento.

El autodenominado economista también fue condenado a pagar una multa de 21 UTM (un millón de pesos) al Fisco y de 891 millones de pesos por concepto de "daño emergente" a las víctimas que denunciaron el hecho.

En el marco de la estafa que se extendió por alrededor de cinco años, Garay entregó a los clientes de su empresa Think & Co. supuestas rentabilidades, las cuales eran inexistentes y no provenían de inversiones, sino que de dineros entregados por otras víctimas.

También se cuestionó el falso cáncer que Garay dijo padecer en su momento, antes de abandonar el país, y sus millonarios gastos en lujos, sin importarle las necesidades de sus víctimas, como el caso de Víctor Mellado, quien invirtió parte de la indemnización por un accidente laboral que lo dejó incapacitado de por vida.