Mamá de Alberto Chang: Pequé de ingenua con mi hijo

La madre de Alberto Chang, Verónica Rajii, reconoció que "pecó de ingenua" con su hija en el marco del caso Arcano, por el que fue condenada a cuatro años de libertad vigilada intensiva por el delito de estafa.

En entrevista con La Tercera PM, asegura que "no tenía nada que ver con las empresas ni con nada" y "la única empresa que tenía se la vendí a mi hijo y me desligué totalmente".

"Ahora si algo tengo que reconocer es que pequé de ingenua, pero por un hijo. Cuando un hijo te pide que vaya a poner su nombre solamente, uno no se niega. Nunca piensas que va a ocurrir algo así", admitió.

Rajii, hoy de 70 años, es una de las fundadoras del Grupo Arcano y la empresa Ónix, una de las firmas utilizadas para realizar una estafa piramidal que ascendió a cerca de 100 millones de dólares y afectó a alrededor de mil víctimas.

"Ese fue mi error, pero pequé por omisión. Jamás me metí en qué se invertía o no se hacía. Eso lo saben los gerentes. Yo hasta el día de hoy pienso que los gerentes sabían mucho más de lo que han dicho, pero bueno...", apuntó.

"Mi hijo no tendrá juicio justo en Chile"

Afirma también que Chang "no es un estafador", posición que sostendrá "hasta el último día" de su vida.

Esto, aunque su hijo parece no tener intenciones de volver a Chile desde Malta, país que la semana pasada rechazó la solicitud de extradición contra quien es acusado en Chile por los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos.

"Si pone un pie en Chile, lo van a meter preso, y por lo mediático que es el caso, tengo la intuición como madre que no tendrá un juicio justo", defiende a su hijo, con quien reconoce no tener comunicación hace un años y medio: "Me tiene bloqueada de todo".

"Yo he puesto el pecho a las balas de todos acá, sin saber la verdad de lo que estaba ocurriendo", lamenta, insistiendo que si se inculpó que los delitos que se le imputaban fue por su "salud mental", porque -asevera confiada-: "No tengo duda de que si iba a juicio oral, iba a salir absuelta".

Finalmente, la ex directora del Comité Olímpico Chileno resalta que el deporte, que aún lo puede practicar, le sirve de "terapia", mientras intenta rehacer su vida y reintegrarse al mundo laboral, todavía sin éxito.

Acusa que el caso dañó su imagen y a ella en lo sicológico y moral, porque, reflexiona: "Siempre cuidé mi moral y mi imagen, porque siempre he pensado que es lo que a una le abre puertas en la vida".