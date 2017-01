Municipalidad de Talca es acusada de malversar fondos en reparaciones de medialuna

La municipalidad de la comuna de Talca, en la Región del Maule, fue denunciada ante el Ministerio Público por presunta malversación de fondos públicos en la reparación de su medialuna, luego de un informe emanado de Contraloría.

La denuncia acusa que en la reparación de la Medialuna Ismael Mandiola Solar, para la cual se habían solicitado cerca de 30 millones de pesos con cargo a fondos municipales, la cifra fue multiplicada varias veces sin justificar origen ni destino.

Se pide a la Fiscalía investigar y, eventualmente, perseguir responsabilidades civiles y penales de quién o quiénes estarían vinculados a este proyecto de infraestructura deportiva, malversación de fondos públicos que se habría producido al traspasarse recursos sin el asentimiento del Concejo Municipal.

El consejero regional y abogado Gabriel Rojas afirmó que "una obra que consistía en reparación de la Medialuna de Talca, por un monto aproximado de los 30 millones de pesos, finalmente tiene una sumatoria superior a los 470 millones de pesos, a los cuales no existe justificación en virtud del acto administrativo en el cual se autorizó la reparación", y además aparece una compra desmesurada de fierro.

"Consiguientemente más que una reparación, se realizó una obra nueva, no acreditándose el origen de los fondos, ni cómo administrativamente se puede solventar dicha malversación de fondos", agregó el Core de El Maule.

Sin permisos para demoler ni edificar

De acuerdo al informe de Contraloría, no se pidió ni siquiera autorización para demoler la estructura de hormigón antigua ni menos se pidió permiso para edificar.

El concejal Sixto González subrayó que "por ejemplo, nunca se pidió un permiso de demolición, porque se demolió lo que había anteriormente, la estructura de hormigón que había allí como Medialuna. A nadie le pidieron autorización para demoler. También dice el informe de Contraloría, que hubo permiso de edificación de por medio".

"No hubo medidas de seguridad. Se contrató a un grupo de personas que ya cumplen funciones dentro de la Municipalidad que no estaban autorizadas o no tenían los elementos técnicos para desarrollar una obra de este tipo",agregó el concejal.

En la Municipalidad de Talca se desestimó referirse al tema sobre el recinto, el cual se encuentra actualmente cerrado con candado.