El Segundo Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó este jueves a siete años de presidio al autodenominado economista Rafael Garay, quien fue declarado culpable de los delitos consumados de estafas reiteradas contra 29 personas, por un monto aproximado de 1.300 millones de pesos.

En la sentencia, que había sido dada a conocer hace 10 días, se precisó que las pruebas rendidas por el Ministerio Público probaron que el ingeniero comercial no desarrolló inversión alguna para sus clientes y ofreció falsas asesorías en la materia, y se amparó en sus credenciales profesionales y sus constantes apariciones en televisión para atraerlos.

En el marco de la estafa que se extendió por alrededor de cinco años, Garay entregó a los clientes de su empresa Think & Co. supuestas rentabilidades, las cuales eran inexistentes y no provenían de inversiones, sino que de dineros entregados por otras víctimas.

Además, se cuestionó el falso cáncer que Garay dijo padecer en su momento, antes de abandonar el país y sus millonarios gastos en lujos, sin importarle las necesidades de sus víctimas, como el caso de Víctor Mellado, que invirtió parte de la indemnización por un accidente laboral que lo dejó incapacitado de por vida.