Revelan grabaciones secretas de Alberto Chang y socios: "Es una chancadora"

El próximo martes 6 de noviembre será la audiencia de revisión de la solicitud de extradición de Alberto Chang en Malta. Ese trámite puede terminar con su regreso a Chile para enfrentar los cargos por estafa piramidal del Grupo Arcano.

El medio Interferencia filtró varias conversaciones privadas que grabó uno de sus cercanos colaboradores, Rodrigo Quintanilla, quien registró secretamente la charla con Chang y el contador Manuel Pastrian, antes de que Arcano fuera descubierto.

Luego del fallecimiento de Quintanilla, los archivos fueron hallados en su computador, donde se habla descarnadamente de la operación de la compañía, de la personalidad de Chang y comparan el negocio con la financiera irregular la "Cutufa".

Parte del diálogo captado con un iPhone:

Manuel Pastrian: Hoy día está muy en boga y potenciada (la Ley de Sociedades Anónimas) y la superintendencia está con una sensibilidad de piel hueón, pero inmensa: por el caso La Polar, por el caso CB Corredores y faltan uno o dos más que no han salido, pero que van a salir a luz muy pronto. Y son mega desastres.

Alberto Chang: Sí, pero debiesen estar un poquito más interesados en ellos que en mí.

Pastrian: En ti no están interesados porque no te han visto aún.

Chang: Entonces podemos hacer lo siguiente: tomar tres, cuatro o cinco (inversionistas) privados, generar un fondo y darle una actividad. A ver, qué es lo que quiero hacer: una capa, que sea la capa de Onix con la actividad. Subyacente a eso hay un volumen enorme. Ahora, ¿qué sucede? Si llegara una revisión, tendríamos que mostrar (...)

Pastrian: Y te van a reventar ahí (…) Entonces, el SII me puede llamar por muchos factores. Me puede decir, 'oiga, usted está firmando pagarés con esta gente. ¿Por qué le está prestando plata? ¿Qué tiene? ¿Una financiera? ¿Una Cutufa?' Porque lo primero que se viene a la mente con una figura como esta, antes de entenderla o interiorizarla, es que es un ilícito completamente.

Chang: Sí.

En este momento de la grabación, el prófugo en Malta salió de la oficina. Pastrian y Quintanilla se quedaron solos conversando sobre los riesgos de Grupo Arcano y la estructura mental de Chang.

Pastrian: Oye, ¿por qué (Chang) no quiere sacar a Onix a la luz? Tú entiendes mi preocupación, ¿cierto? El día de mañana va a quedar la cagá.

Rodrigo Quintanilla: Obvio que la entiendo. Y la entiendo por lo que he vivido con todo lo que es Grupo Arcano, con todo lo que has fusionado para subsanar, hueón: Canal Directo, Pronto Pago, y el resto, quedémonos callados, porque Grow Up tenía sus propios atados y ahora nada. Pero es que Onix es su vaquita lechera.

Pastrian: Sí, yo sé.

Quintanilla: Y Alberto Chang tiene un cuento. Él, como buen jugador de casino, apuesta fuerte y a ganador. Su aversión al riesgo no es mucha.

Pastrian: No, sí sé. ¿Sabes cuál es el problema?

Quintanilla: Y sabes también qué es lo que creo, perdona, que todo se une con la plata.

Pastrian: No puede, porque si hacemos eso nos vamos a dar cuenta que Onix Capital no genera ganancias, poh hueón. Las ganancias las financia con préstamos y mientras más gente mete aquí. Es una chancadora: mete gente por aquí, gasta la plata, mucha en él, pierde mucha plata y las pérdidas las compensa con bancos, ¿cachai?

Quintanilla: Mira, en este momento, no ha pedido ningún crédito que yo sepa.

Pastrian: Porque está metiendo más gente, poh.

Quintanilla: Exacto, porque ha entrado una cantidad de gente, la gente ha renovado aquí y acá (…)

Pastrian: Los famosos pagarés.

Quintanilla: (Risas) Salen calentitos, hueón, como el rey de los billetes falsos. ¿El viejo cuánto? Pero si tú te fijai, Manuel, hay un cuento. Uno pregunta: ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? (la gente invierte).

Pastrian: Avaricia.

Quintanilla: Él tiene súper claro que es él y solo él el que avala estas hueá. Onix Capital: representante, Alberto Chang. Avales: Grupo Arcano, representante, Alberto Chang. Aval dos: Alberto Chang. Es él, él y él.

En el segundo audio, Chang es encarado por sus negocios de "papel" y se defiende sobre los proyectos que nunca vieron la luz.

