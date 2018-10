Sabas Chahuán: Rafael Garay debería ser condenado a presidio efectivo

El ex fiscal nacional Sabas Chahuán planteó en Cooperativa que espera que Rafael Garay cumpla con una pena de presidio efectivo, tras ser declarado culpable de 29 delitos de estafa en carácter reiterado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el querellante en el caso precisó que "estamos tranquilos, porque me parece que el veredicto del tribunal se está aplicando en derecho, en el sentido que condenó al señor Garay por 29 delitos de estafa en carácter de reiterado y eso necesariamente aumenta la pena".

"Falta solamente ver qué atenuantes va a configurar el tribunal, porque eso va a incidir en una posible rebaja. Creemos que debería ser condenado a presidio efectivo, que es lo que pidió la Fiscalía y nosotros nos adherimos", dijo.

Chahuán recalcó que "lo que querían mis clientes eran dos cosas, primero ser reparados en el daño en que se les causó, lo que no se ha logrado, porque no se han encontrado bienes suficientes y lo otro es que se aplicara la ley".

"Todo deliincuente condenado debe ir por un camino de rehabilitación y si es por ahí por donde va el señor Garay, me alegraría por él, pero no me detiene en seguir pidiendo la pena más alta posible", puntualizó.