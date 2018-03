Este jueves formalizarán a pareja que confesó crimen de mujer hallada en La Pintana

La tarde de este jueves será formalizada por el delito de homicidio, en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, la pareja que confesó haber asesinado y descuartizado a la joven de 17 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer miércoles en un sitio eriazo de la población El Castillo, comuna de La Pintana.

El crimen ocurrió luego de una discusión familiar el pasado jueves 15 de marzo, cuando Axel Chandía Parra, de 19 años y hermano de la víctima, y su polola de 17, identificada con las iniciales L.C.S., golpearon a Alexis Isabel Chandía Parra, quien fue descuartizada al interior del domicilio que compartían en la comuna de Puente Alto.

Las extremidades de la joven fueron enterradas en el patio de la casa, luego la pareja limpió y quemó parte de lo utilizado en el crimen, mientras que el cadáver fue trasladado al día siguiente hasta el lugar donde fue encontrado.

El prefecto Jaime Rojo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló que "los hechos se originan sobre la base de problemas de convivencia en este grupo de personas que vivían al interior del domicilio ubicado en Puente Alto. Habían constantes problemas en ese tema respecto de convivencia, de desavenencias".

Rojo destacó que "había también consumo de alcohol y drogas, lo que generaba, de acuerdo al relato de vecinos, que constantemente habían discusiones y peleas muy violentas. De acuerdo al reconocimiento externo policial del cuerpo, se estableció que el cercenamiento o el descuartizamiento se produjo con posterioridad al fallecimiento de la persona".

Sobre la relación de la complicidad en la pareja y su confesión en conjunto, el comisario Francisco Falcionelli, sicólogo del Instituto de Criminología de la PDI, explicó que "una es la que comete el delito propiamente tal y la otra actúa, básicamente, como colaborador".

Falcionelli continuó su explicación afirmando que "quizás, dentro de su juicio, si es que lo tuvo en su momento, se ve afectada y dice 'yo estoy en presencia de un delito, si no hago algo también voy a salir con algún tipo de sanción de por medio, situación por la cual no me queda más que colaborar'".

"Estamos también en presencia de que es la pareja del agresor, quiere decir que hay un vínculo. El hecho de deshacerse de un cuerpo mutilándolo, realizando un descuartizamiento, si hubiese sido algo planificado, las partes del cuerpo hubiesen sido dejadas en un lugar de difícil acceso", concluyó el sicólogo de la PDI.

En tanto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, anunció que el Gobierno acompañará a la familia de la víctima y que, eventualmente, presentaría acciones legales.