Ex carabinero sorprendido manejando auto robado quedó con arresto domiciliario

Con arresto domiciliario total quedó el ahora ex cabo 2° de Carabineros, Wilson Durán Donoso, de 26 años, quien en la última jornada fue detenido por circular en un vehículo con encargo por robo en la comuna de Maipú.

Durante su formalización se conoció además que al interior del vehículo fueron halladas municiones y dos gramos de marihuana.

Según fuentes cercanas al detenido, el ex funcionario policial habría comprado el auto de manera informal y no pudo acreditar su pertenencia.

El fiscal Sebastián Jorquera detalló que el ex carabinero "presentó algunos papeles, pero no fueron suficientes para acreditar la propiedad, toda vez que eran papeles que no fueron firmados ante notario, por lo tanto no se pudo acreditar que la propiedad era de él".

El ex funcionario de la 21ª Comisaría de Estación Central deberá permanecer 60 días recluido mientras se desarrolla la investigación.