Con llamado a denunciar lanzan campaña contra el femicidio en el Maule

En el cuartel de la PDI de Talca, y bajo el eslogan "No esperes que la evidencia hable", se realizó el lanzamiento de la Campaña 2018 Contra el Femicidio en la Región del Maule.

La actividad contó con la presencia de autoridades policiales y gubernamentales, como también de organizaciones de mujeres violentadas por sus parejas, unidos en torno al objetivo de fomentar las denuncias.

"Agradecemos toda instancia donde se puedan hacer visibles los femicidios, pero también pedimos mayor rapidez en la prevención de los hechos. Muchas veces existen varias denuncias en tribunales, Carabineros y organismos de Gobierno que no son suficientes para evitar las muertes que lamentamos", advirtió Jennette Vicencio, presidenta del Centro de Mujeres Maulinas Activas.

"Hay que romper la muralla de la vergüenza y el temor a la denuncia. Es mucho el silencio que hay y el miedo de la gente que es víctima o de quienes presencian este tipo de actos. No queremos que eso siga ocurriendo, no queremos que mueran más mujeres en manos de sus parejas o ex parejas", dijo la seremi del Sernameg, Andrea Obrador.

"Les daremos seguridad"

Cristián Meneses, subprefecto provincial de Talca de la PDI, agregó que "es importante que estos hechos se judicialicen, porque ésa es la única forma de que se pueda hacer un seguimiento".

"Vamos sensibilizar a las mujeres y testigos para que denuncien y les daremos la seguridad que requieren", agregó Meneses.

Desde la Dirección Regional del Sernam agregaron que cuentan con profesionales para orientar y contener a las víctimas de violencia familiar, anunciando la difusión de la campaña en todas las comunas del Maule.

Durante 2017 el Maule registró dos hechos de femicidio, ambos en la comuna de Molina, lo que la pone en estado de alerta para las autoridades gubernamentales y de orden.