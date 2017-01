Gobierno no se querellará por terrorismo en caso de guardia quemado en Cañete

El Gobierno decidió no querellarse por terrorismo en el caso del guardia que murió quemado en un ataque incendiario en Cañete, y utilizará la tipificación de incendio con resultado de muerte para presentar la acción legal.

El hombre falleció cuando la vivienda -ubicada en el fundo Santa Clarisa- en la que se encontraba fue quemada por desconocidos, quienes además ahorcaron a su perro y dejaron un papel con el texto: "Si no es por las buenas, será por las malas. Entreguen nuestras tierras, nos pertenecen, nos cansamos de esperar luchando por lo nuestro".

El gobernador de Arauco, Humberto Toro, informó que "la tipificación (de la querella) va a ser incendio con resultado de muerte contra quienes resulten responsables y va a ser por la Gobernación de Arauco".

La autoridad además explicó la diferencia de este caso con el atentado que afectó al presidente de Codelco, Óscar Landerretche, es que "ahí efectivamente hubo una situación pública, el acto fue prácticamente evidenciado, fue la entrega de un paquete de manera absolutamente vista por los familiares y todos, es decir, ahí hay una intencionalidad muy pública. En el caso de acá tenemos que analizar las causas del incendio", añadió.

En tanto, el prefecto inspector Cristián Alfaro, jefe regional de la PDI, detalló que en este caso "lo distinto tiene que ver con el panfleto encontrado en el lugar. Respecto del perro hay testigos de que el cuidador habría matado al perro en el transcurso de la tarde".

"No tenemos testigos presenciales del hecho, sabemos que se quemaron las dos propiedades y una camioneta y que había un perro muerto y un panfleto en el lugar", añadió el policía, quien precisó que este caso está siendo investigado como "incendio con consecuencia de muerte".

La querella ya fue ingresada a través de la Ley de Tramitación Electrónica.

JVR: Nos parece preocupante

En tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, calificó como preocupante este ataque, así como también la decisión del Gobierno de no querellarse por la ley Antiterrorista.

"En este país, en dos actos, en dos atentados consecutivos, se generen reivindicaciones sociales o políticas a través de la violencia nos parece preocupante", aseveró.

"Nos parece más preocupante aún cuando vemos actitudes ambivalentes en el Gobierno y resulta bastante sorprendente escuchar al subsecretario Aleuy decir que en el caso de Cañete no se van a querellar por actos terroristas", añadió la senadora gremialista por la Región del Biobío.

"Gente que na' que ver se mete en el cuento"

El fundo Santa Clarisa, ubicado en el kilómetro 3,5 de la ruta que une a Cañete con Angol, estaba ya en proceso final de negociación. Iba a ser entregado a dos comunidades del sector Cayucupil.

El presidente de las comunidades de ese lugar, Héctor Baeza, aseguró que este crimen "puede ser un retroceso para nosotros... hay gente que no lleva a conversar. Nosotros no conocemos esta situación, que pasó aquí. Son mucha veces gente extraña, no podemos juzgar a nadie en esta situación... gente que na' que ver se mete en el cuento y nos destruyen a nosotros mismos".

En medio de la investigación se determinó además que el perro que se encontraba ahorcado había sido asesinado horas antes por uno de los trabajadores del lugar.

También se encontró dinero en la billetera de la víctima fatal, por lo que se descarta que el motivo del delito haya sido un robo.