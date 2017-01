Hombre analfabeto pasó siete meses preso por un crimen que no cometió

Sáez pasó un total de seis meses y 23 días tras las rejas. "Me dijeron que si no firmaba la declaración me iban a tirar corriente e iban a pegarme", contó.

Un hombre analfabeto fue dejado en libertad luego de pasar seis meses en prisión, acusado de un homicidio que no cometió y del que fue obligado a autoincriminarse.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Talcahuano, en la Región del Biobío, donde Luis Sáez Rojas, de 25 años, fue inculpado por el crimen de Carlos Sáez Romero, de 59 años, quien fue asesinado mediante golpes con objetos contundentes en su cabeza el 16 de septiembre de 2014.

El caso dio vuelco en medio del juicio oral, cuando salió a la luz que Sáez Rojas fue forzado a autoincriminarse por un funcionario de la Policía de Investigaciones, que lo obligó a firmar una confesión, con pleno conocimiento de que él no sabía leer.

Adicción y "retardo mental"

Sáez Rojas es un hombre que vive en situación de calle, que trabaja como voceador de micros en Talcahuano y es un reconocido consumidor de pasta base, adicción que le ha provocado daño neurológico, según el defensor penal público Osvaldo Pizarro.

"Fue llevado a la unidad policial y se le solicitó que diera una declaración que no correspondía a la realidad, se le forzó a prestar esta declaración, donde se autoincriminaba, y con posterioridad a eso fue detenido", explicó Pizarro.

A consecuencia de esto "pasó seis meses privado de libertad y luego, conocido el caso por el Tribunal Oral de Concepción, se logró determinar que el contenido de la declaración no era concordante con su condición de analfabeto, con su condición de retardo mental, que fue acreditada en el juicio, con su condición de consumidor de pasta base y, además, (se concluyó) que la investigación que se había realizado no era más que la mera percepción de este funcionario policial", agregó el defensor.

"Preso por las puras"

El hombre pasó en total seis meses y 23 días tras las rejas.

"Ellos me culparon y yo, como me pongo nervioso, me eché la culpa yo solo, pero no fue así, yo soy inocente y ellos me echaron la culpa. Estuve siete meses (preso) por las puras", testimonió el afectado.

Según contó, la PDI lo amenazó señalándole que "si no firmaba esos papeles me iban a tirar corriente e iban a pegarme".

Cooperativa intentó obtener una versión oficial de la Policía de Investigaciones sobre el caso, pero desde la institución policial no quisieron referirse al tema.

El caso de Sáez Rojas fue ingresado al "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, institución que presentará una denucnia contra el detective acusado y buscará una indemnización para el afectado.

En tanto, el verdadero autor del crimen de Carlos Sáez Romero sigue en libertad.