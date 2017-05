Hombre golpeado por chorro del carro lanza agua: Que alguien salga responsable

El hombre que sufrió una grave lesión tras ser impactado por un chorro del carro lanza agua en abril pasado en Concepción, rompió el silencio y pidió justicia por su situación, la cual recordó a la vivida por el estudiante Rodrigo Avilés en Valparaíso.

Juan Eric Soto Mora, de 37 años, resultó herido el pasado 10 de abril mientras participaba de una protesta por la muerte de su sobrino, Matías Montoya, luego de que éste fuera atropellado por un vehículo que no respetó la luz roja.

El hombre lideraba la manifestación cuando fue alcanzado por la espalda por el chorro del carro lanza agua y, según testigos, debido a la fuerza del agua impactó su cabeza con un semáforo, lo cual le generó graves lesiones y lo llevó a estar con riesgo vital.

"Nosotros estábamos manifestándonos por la muerte de mi sobrino Matías y resulta que de repente recibí el golpe y no me acuerdo de nada de lo que me pasó. Me cuentan que me pegué en la cara, hasta que desperté en el hospital", dijo a Cooperativa el hombre.

Juan Soto recibió el alta y se encuentra en su casa buscando recuperarse para volver a trabajar. Además acusó que nadie de Carabineros lo ha visitado y espera que haya responsables por el incidente.

"Que salga alguien responsable de lo que pasó, porque si me pasó a mí qué le hubiese pasado a un niño", añadió.

La víctima resultó con fractura de cráneo, quedó con secuelas, actualmente no puede trabajar y tiene una gran cicatriz sobre su cabeza, además de una placa de titanio.