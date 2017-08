Sercotec realizó millonario aporte a comerciantes damnificados del Mercado Cardonal

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) realizó un aporte de 57 millones de pesos a 12 locatarios afectados por el incendio que, el 7 de junio, destruyó el tradicional Mercado Cardonal de Valparaíso.

Se trata de nueve dueños de cocinerías y tres de puestos hortofrutícolas que, en conjunto, emplean a 44 personas. El director regional de Sercotec, Víctor Hugo Fernández, explicó que cada uno recibirá alrededor de 4,7 millones de pesos "para destinar a activos fijos y capital de trabajo y poner así en funcionamiento sus locales".

"Veíamos muy lejano el aporte, pero finalmente todo fue muy rápido. Es una bendición tener estos recursos, que no son reembolsables", celebró una de las beneficiadas, Lucía Molina, dueña de la Marisquería La Granja.

"A lo mejor no vamos a tener el dinero en nuestras manos, pero vamos a poder comprar las maquinarias que nos faltan. Para mí era muy fuerte, muy pesado, estar con mi negocio parado... Tener 14 personas con contrato, no podía decirles: 'No hay trabajo'", agregó Molina.