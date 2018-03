Joven denuncia grave acoso en micro del Transantiago durante Día de la Mujer

Una joven denunció una situación de acoso sobre una micro del recorrido 404 del Transantiago este jueves 8 de marzo en pleno Día Internacional de la Mujer.

Según su relato, realizado en una publicación de Facebook con fotos de lo ocurrido, otro pasajero se acercó a ella y la miraba fijo mientras llevaba el cierre de su pantalón abierto, situación que la incomodó a tal punto que llegó llorando a su casa.

"En el día de la mujer viví una situación que no había vivido antes, que inevitablemente me hace pensar en todas esas niñas/mujeres que han vivido algo similar. Venía de vuelta de la universidad en la micro (404) cuando en el centro se sube un hombre (el de las fotos) quien se ubicó frente al (asiento en) que yo estaba, me miró varias veces (yo supuse que quería que le diera el asiento), avanzamos en el trayecto y comencé a sentir que me miraba fijo por tiempos prologados", narró.

"De reojo vi movimientos extraños en este sujeto, decidí mirar fijo a la ventana porque de verdad era muy incómoda la situación, hasta que decidí mirarlo para decirle algo y me di cuenta que sus movimientos extraños iban dirigidos a su aparato reproductor, el cual iba totalmente fuera del cierre", aseguró.

De acuerdo con la joven, normalmente ella tiene una personalidad "muy frontal, que me gusta alegar, pelear y todo eso, pero hoy la verdad esta situación salió de mis límites y no fui capaz de decir nada".

"Comparto esto para que la gente que transita por este sector tenga cuidado, sobre todo las niñas y mujeres", finalizó.