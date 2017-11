La dramática denuncia de una joven por sujeto que se masturbó frente a ella en el Metro de Santiago

Una grave denuncia realizó una joven que acusa a un hombre de masturbarse frente a ella en la estación Franklin del Metro de Santiago.

A través de Facebook, la mujer compartió su dramático testimonio y aseguró que es la "primera vez que me siento tan indefensa frente a otra persona y, más aun, frente a un hombre".

"No lo busqué, no lo tenté, no andaba vestida de forma provocativa", agregó.

Según su relato, mientras estaba en el andén estudiando, notó que un hombre la miraba de reojo y se masturbaba bajo unas ropas. Tras ello, lo denunció ante Carabineros y éstos se lo llevaron detenido.

Asimismo, la joven aseguró que un funcionario del Metro reconoció al hombre, señalando que también habría realizado esta acción en otras ocasiones.

Su publicación ha sido compartida más de 15 mil veces y ha generado repudio por el actuar del sujeto.