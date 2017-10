La resolución del caso de la maleta perdida con 108 millones de pesos

Como "ofuscado y nervioso" calificó Silvia Maldonado, cajera de una agencia de buses de Iquique, al dueño de la maleta que contenía 108 millones de pesos en efectivo y que fue entregada por equivocación a una mujer de 70 años al bajarse de un bus en Tocopilla.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la mujer relató que atendió al usuario cerca de las 18:40 horas del domingo, quien "recién se había enterado de que el auxiliar le había entregado por error su maleta a una señora en Tocopilla y estaba desesperado por encontrarla. En ese momento yo no sabía que se trataba de plata y me ofrecí a solucionar el problema".

Planilla en mano, Silvia Maldonado llamó al teléfono que la tocopillana había dejado como numero de contacto. Al otro lado de la línea, el yerno de la señora le informó que estaban junto a Carabineros contando el dinero que habían encontrado.

"Ahí recién supe que el joven trasladaba plata y entendí porqué estaba tan enojado. Aunque si soy sincera, no me imaginaba que eran tantos millones. (Luego), el joven se ofuscó más todavía, decía que no tenían derecho a abrir una maleta ajena, menos si tenía puesta un candado", contó la mujer en su relato.

Posteriormente, contó que al contactarse con Carabineros para avisar que estaba con el dueño de la maleta, éste acordó viajar al día siguiente para ir a buscar su equipaje.

"El joven me contó que el dinero era de la venta de unos terrenos, pero seguía muy nervioso. Yo le decía que no tenía de que preocuparse: si tenía los papeles que acreditan la venta, no iba a tener ningún problema e iba a recuperar su plata a primera hora", afirmó Silvia Maldonado.

El hombre se presentó al día siguiente y viajó a Tocopilla con un pasaje facilitado por la empresa. Sin embargo, el dinero lo tiene el Ministerio Público, a la espera de un dueño que acredite su dominio, aunque no necesariamente su procedencia, señaló el fiscal Andrés Godoy a LUN.