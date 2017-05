PDI busca a ex pareja de joven que apareció colgada en Cañete: Es sospechoso

La Policía de Investigaciones de Concepción realiza un operativo para dar con el paradero de Eliecer Fernández, de 34 años, principal sospechoso de ser responsable de la muerte de una joven de 23 años que apareció colgada bajo un árbol en el sector rural de Cuyinpalihue, en la comuna de Cañete.

Si bien en primera instancia se pensó que la muerte de Daisy Millahual Parra fue un suicidio, un análisis criminalístico al cadáver dio cuenta de la intervención de terceras personas.

Esto, porque la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción dio cuenta de que que la víctima "presenta diversas heridas, presenta también lesiones por estrangulación y heridas cortopunzantes en su cráneo. Esa es parte de las pericias que se están realizando también en el Servicio médico Legal a fin de establecer fehacientemente que fue lo que provocó su deceso", explicó el comisario Jorge Abate.

Además detalló que la joven estaba amarrada a la base de un árbol y que cerca del lugar estaba desbarrancada la camioneta del sospechoso.



Por otra parte, a 40 metros del lugar se encontró a un hombre ahorcado, por lo que las policías presumen que se traatría de la ex pareja.

11:25 a.m se halló cuerpo ahorcado de hombre a 40 metros del lugar donde fue hallada sin vida Daisy Millahual en Cañete. Occiso está como NN — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 2 de mayo de 2017

Antecedentes de violencia

La educadora de párvulos se encontraba separada de su pareja, y principal sospechoso, quien hasta ahora no ha sido ubicado. Ella además tenía la tuición legal del hijo de su ex pareja, pese a no ser la madre biológica.

Los antecedentes que hay por el momento indican que la persona fallecida había hecho denuncias por violencia intrafamiliar.

Natalia Zúñiga, prima de la víctima, declaró que "él tipo fue (ex pareja) y la sacó de la casa, eso está confirmado. Él fue pareja de ella muchos años y él siempre la maltrató. Él tenía incluso una orden de alejamiento de mi prima. A ella la estaban cuidando y se turnaban porque el tipo las amenazó, ahora había amenazado que iba a quemar la casa de mi tía", relató.

PDI busca intensamente Eliecer Fernández (34) principal sospechoso de haber cometido el femicidio de Daisy Millahual Parra (23) en Cañete. pic.twitter.com/PfCUMy5Utz — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 2 de mayo de 2017

Daisy Millahual Parra (23) fue asesinada amarrada a un árbol en Cuyinpalihue, Cañete. PDI indaga presunto femicidio de la joven. pic.twitter.com/Lcwg5OOo5X — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 2 de mayo de 2017