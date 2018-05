Piñera tras crimen de dueña de casa: "Les pregunto a los jueces si se sienten responsables"

El Presidente Sebastián Piñera reavivó la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, al defender y profundizar las críticas del ministro Andrés Chadwick contra los magistrados en relación con las causas y responsabilidades de la inseguridad pública.

Luego de que una vecina de La Reina fuera asesinada en su casa por un joven de 18 años con 21 detenciones previas, el secretario de Estado afirmó que los jueces no tienen "excusas", porque dicha persona -que está confesa- debería haber estado en prisión.

Sus palabras motivaron la reacción de presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien las consideró "injustas". Luego de ello, la tarde el miércoles, Chadwick optó por no escalar en la polémica, pero de noche, en televisión, Piñera tomó un camino completamente distinto.

"Yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven (el asesino) si se sienten responsables", dijo el Mandatario, entrevistado en el programa "Llegó tu hora" de TVN.

El Jefe de Estado aseveró que "estamos estableciendo una coordinación entre los policías, los fiscales y los jueces para que no se sigan echando la culpa unos a otros. El fiscal dice 'la policía no me trajo las pruebas', el juez dice 'el fiscal no me trajo un buen caso' y por eso el caso que me mencionan, 21 arrestos (tenía el autor confeso del crimen), yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven qué sienten, si se sienten en alguna forma responsables de la pérdida de la vida de una mujer de 63 años que fue apuñalada".

"El ministro Chadwick refleja la indignación que sentimos todos los chilenos cuando vemos que todos los días los mismos delincuentes son tomados presos y dejados en libertad y vuelven a delinquir y siguen matando gente", agregó, enfático, Piñera.

Sebastián Piñera por caso de mujer asesinada en La Reina: "Yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven (el sospechoso) si se sienten responsables" #LlegoTuHoraPresidente pic.twitter.com/hNBK6Rivps — Cooperativa (@Cooperativa) 24 de mayo de 2018

El Mandatario recalcó que "el ministro del Interior lo dijo: 'Queremos que todos cumplan con su deber'. Que los policías lleguen al lugar del suceso, que encuentren las pruebas, que entreguen esas pruebas al fiscal, que el fiscal haga un buen caso para que el juez pueda condenar a los delincuentes, no como ocurre hoy que el 98 por ciento de los delitos queda totalmente impune y esa impunidad le hace mal a la sociedad chilena".

Por eso, sentenció Piñera, "lo que estamos haciendo en esto va a ser un cambio profundo y les aseguro que la delincuencia, que ha estado creciendo mucho en los últimos cuatro años, va a volver a disminuir".