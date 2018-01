Prisión preventiva para uno de los detenidos por robo con homicidio en fábrica de La Pintana

El 15 Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para uno de los detenidos por el robo con homicidio ocurrido este viernes en la fábrica de muebles KEA, en la calle Los Paltos de La Pintana.

Producto del hecho, habían sido detenidos un ex trabajador del recinto de 24 años y la secretaria, una mujer de 20 años, quien quedó "en tránsito" pese a la solicitud de prisión preventiva en su contra.

Pamela Bustamante, persecutora de la Fiscalía Metropolitana Sur, indicó que "la juez lo que hace es un razonamiento garantista, en función de que no da por acreditada su participación. No obstante ello, el Ministerio Público no comparte, lógicamente, lo argumentado por la magistrado, tomando en consideración que creemos que ella es uno de los pilares relevantes de la comisión del ilícito por la participación que tuvo".

"Por lo tanto desde esa perspectiva lo que nosotros haremos es hacer valer los recursos procesales respectivos. Yo he presentado verbalmente un recurso de apelación y por lo tanto la ilustrísima Corte de Apelaciones será quien tendrá la última palabra en relación con ese punto", añadió.

La Corte de Apelaciones de San Miguel decidirá este lunes si acoge la apelación presentada por la fiscal.