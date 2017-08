Rafael Araneda sufrió "portonazo" en Vitacura

El conductor de televisión Rafael Araneda y su familia fueron víctimas este domingo de un "portonazo" en las afueras de su domicilio en Vitacura.



Según la información preliminar, el animador del Festival de Viña y su familia descendían del vehículo cuando un grupo de encapuchados, que se desplazaba en dos vehículos, los amenazó con armas blancas y de fuego.

"Venía del cine, veníamos muy tranquilo. Yo siempre tuve la impresión de que esto podía suceder, entonces siempre me demoro más de la cuenta en ingresar a la casa, pero venían muchos autos entonces no quería hacer taco. Según Carabineros nos tienen que haber estado siguiendo porque eran los que estaban pegados atrás mío, eran dos autos, apenas doblo ellos se meten para adentro...bueno, así estamos", dijo Araneda, que no registra lesiones, al igual que su familia.

Los sujetos huyeron con el automóvil, un vehículo deportivo utilitario del año, y otras especies menores que hurtaron a las víctimas, entre ellas teléfonos móviles.



Carabineros se encuentra en el lugar realizando las pericias de rigor mientras busca dar con el paradero de los delincuentes.